Косово направило ЕС план по урегулированию отношений с Сербией

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти направил письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в котором описал предложения Приштины по ситуации с Белградом, передает Euractiv. По информации портала, речь идет о снятии растущей напряженности на севере региона, где преимущественно проживают этнические сербы, и в отношениях с Сербией в целом.

Как отмечает Euractiv, план Курти содержит пять пунктов, которые включают в себя восстановление правопорядка на севере Косово, вывод с территории непризнанной республики группировок, совершавших насилие против представителей власти, введение совместных оценок безопасности между полицией региона, ЕС и НАТО, объявление досрочных выборов в северный муниципалитетах и возвращение Приштины и Белграда к диалогу при посредничестве Брюсселя.

В офисе Борреля уже подтвердили факт получения письма и пообещали дать ответ Косово по соответствующим каналам. Как заявил Euractiv представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пока Брюссель не видит со стороны Приштины каких-то реальных шагов для деэскалации ситуации.

«Последние события на севере Косово только доказывают, что эскалация все еще продолжается, и это идет вразрез с интересами Косово и всех людей в Косово», — подчеркнул Стано.

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл заявил, что Курти не намерен идти на предложения Вашингтона и ЕС по деэскалации ситуации на севере Косово.