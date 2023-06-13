Путин назвал западные страны «затухающими нациями» с «трубой пониже и дымом пожиже»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что страны Запада являются «затухающими нациями», у которых, в отличие от России, нет пассионарности.

«И труба пониже, и дым пожиже у них. Нет пассионарности, это затухающие нации. Вот в чем вся проблема», — цитирует главу государства ТАСС.

У России есть пассионарность и она будет бороться за свои интересы и добиваться своих целей, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что западные страны оказали России услугу, введя против нее санкции. Он пояснил, что недоброжелатели «вынудили нас, ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов, заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта».

По словам Путина, Запад продолжает атаки на российские ценности, направив против страны почти арсенал — «экономический, военный, политический, информационный».