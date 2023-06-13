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США выделят Украине новый пакет военной помощи на $325 млн

Блинкен: США предоставят Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн

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Lehtikuva/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн, передает Reuters.

Уточняется, что речь идет о «критически важных» средствах противовоздушной обороны, дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядах, противотанковых системах и бронетехнике.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн).

Трюдо также заявил, что Канада примет участие в обучении украинских летчиков-истребителей.

На пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским канадский премьер также указал, что Канада захватила принадлежащий России грузовой самолет, который приземлился в стране в прошлом году, и начала процесс его конфискации.

Также стало известно, что Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом.

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