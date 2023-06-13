Политолог объяснил, почему США продолжат борьбу с РФ при любом президенте

США продолжат противостояние с Россией независимо от исхода президентских выборов, сообщил политолог Рафаэль Ордуханян. Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнутся только после переизбрания главы Белого дома. По словам эксперта, которые приводит ФАН, американцы реализуют тот же сценарий, что и в Первую и Вторую мировые войны, пытаясь обогатиться на боевых действиях.

«Принципиальных различий подходов не будет, потому что, как мы видели на примере ведущего телеканала Fox Такера Карлсона, политическая элита США консолидировалась на платформе антироссийских и антикитайских настроений», — отметил Ордуханян.

Он добавил, что если экс-президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах, лишь чуть скорректируются методы, которыми американцы принуждают другие страны к повиновению, став менее наглыми и более профессиональными.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что успешное контрнаступление Украины может заставить Россию сесть за стол переговоров с Киевом для урегулирования конфликта.