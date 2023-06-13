Путин рассказал о действиях России после контрнаступления ВСУ

Президента РФ Владимира Путина спросили на встрече с военными корреспондентами, до каких территориальных границ может дойти Россия в ходе спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что может сказать об этом «только с глазу на глаз».

Затем он добавил: «А вообще все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления».

По словам Путина, «есть несколько планов» по дальнейшим шагам России в ходе проведения спецоперации.

Ранее Владимир Путин основной целью спецоперации на Украине назвал защиту людей и самой России от угроз, «которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях».

Спецоперация российских Вооруженных сил продолжается с 24 февраля прошлого года. 10 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление, но не уточнил, на какой оно находится стадии.