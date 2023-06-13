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Путин подтвердил, что подписывает помилование заключенным-участникам СВО

Президент РФ Путин заявил, что подписывает помилование заключенным-участникам СВО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), при этом, по его словам, в случае рецидивов преступлений эти люди должны отвечать по закону. Его слова приводит РИА Новости.

«Человек воюет, государство должно сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми... И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно, есть рецидивы, и тогда человек должен отвечать по всей строгости закона», — заявил глава государства.

Путин заявил, что рецидив преступлений среди людей, которые отбыли срок наказания и вернулись в нормальную жизнь составляет до 40%, при этом среди участников СВО, по его словам, составляет 0,4%.

Также Путин на встрече с военкорами заявил, что нужна в Российской Федерации дополнительная мобилизация или нет — зависит от целей, которых хочет добиться РФ. По его словам, в зависимости от целей, которые ставят перед собой российские власти, должен решаться вопрос мобилизации.

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