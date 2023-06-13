Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили желание Макрона посетить саммит БРИКС в ЮАР

Сенатор Пушков заявил, что Макрон пытается выделиться среди безликого ряда лидеров Запада

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается маневрировать, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию СМИ о желании лидера Пятой республики приехать на саммит БРИКС в ЮАР.

«То обозначает свои «особые отношения» с [председателем КНР] Си Цзиньпином, то заговаривает о несбыточной «стратегической автономии» ЕС от США. А теперь вот хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР <…> видимо, он исходит из того, что такие маневры помогут ему [Макрону] выделиться из безликого ряда западных руководителей, чьи имена вообще мало кому известны», — написал Пушков.

Как отметил российский сенатор, в маневрах Макрона зачастую «дальше слов дело не идет». Он также добавил, что Франция продолжает следовать внешней политике альянса западных государств.

Ранее СМИ сообщили, что в ЮАР рассматривают три пути, позволяющих России принять участие в саммите БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях