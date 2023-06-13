Путин: проведение СВО стало ответом России на пересечение «красных линий»

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с российскими военкорами, что проведение специальной военной операции (СВО) на Украине стало ответом России на пересечение «красных линий». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что удары по энергетической системе Украины, удары по штаб-квартире Главного управления минобороны Украины — это ответ на переход «красных линий».

«Удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление «красных линий»? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Вооруженных сил Украины в Киеве. Разве это не ответ? Ответ», — заявил президент.

Путин также заявил, что СВО — это попытка прекратить начатую в 2014 году Киевом «войну» и назвал украинскую сторону «агрессором».

Кроме того, Путин в рамках встречи с военными корреспондентами заявил, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине корректируются, но в целом остаются неизменными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин проводит 13 июня встречу с военными корреспондентами.