Путин рассказал о потерях ВСУ в технике от Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 25-30% от объема техники, поставленной Киеву западными странами. Об этом он рассказал на встрече с военными корреспондентами, передает ТАСС.

По его словам, во время контрнаступления Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Российская же армия потеряла 54 танка, отметил Путин, и часть из них можно восстановить.

Глава государства также оценил структуру потерь ВСУ как неблагоприятную — они приближаются к катастрофическим.

Кроме того, указал российский лидер, воюющие на Украине польские наемники тоже несут большие потери, при этом польские власти скрывают это от сограждан. Более того, прямо в Польше и других странах вербуют наемников для Украины, отметил Владимир Путин.

Президент также рассказал о масштабах потерь российских и украинских сил в ходе контрнаступления. По его информации, российские войска несут в десять раз меньше потерь личного состава по сравнению с украинскими. ВСУ же ни на одном участке линии боевого соприкосновения не имели успеха и их потери приближаются к катастрофической отметке, сказал Путин.