Путин объяснил, как нужно бороться с пропагандой Украины

Информационное пространство стало важным полем боя в рамках специальной российской военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. На встрече с военными корреспондентами он отметил, что в подобных условиях можно и нужно влиять на умы молодого поколения.

«В условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать. Но мы не должны забывать, что то, о чем вы сейчас сказали, безусловно, в значительной степени является работой противоположной стороны, противоборствующей стороны. Потому что работа в информационном пространстве — это поле боя, и очень важное поле боя <...> Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, как власти планируют влиять на умы молодежи в условиях СВО.

Президент России добавил, что не исключает наличие людей, настроенных против российской стороны. Однако он также подчеркнул, что с помощью современных технологий один человек может бесконечно тиражировать одни и те же материалы или мнения в Сети в огромных количествах.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении одобрила блокировку сайтов по сбору средств для ВСУ.