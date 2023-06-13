Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин окрестил власти Украины режимом, основанным на терроре

Президент России Путин заявил, что на Украине действует основанный на терроре режим

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время руководство Украины совершает определенные шаги как режим, основанный на терроре, передает ТАСС. По его словам, в отличии от Киева, российская сторона не может себе позволить действовать подобными методами.

«Они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре <…> У нас — страна, у них — режим», — отметил Путин на встрече с военными корреспондентами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины проводят атаки диверсантов по российской территории с одобрения США. По ее словам, Вашингтон не сможет избежать ответственности за поддержку Киева по этому треку.

«Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем <...> У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору», — отметила Захарова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях