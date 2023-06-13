Путин окрестил власти Украины режимом, основанным на терроре

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время руководство Украины совершает определенные шаги как режим, основанный на терроре, передает ТАСС. По его словам, в отличии от Киева, российская сторона не может себе позволить действовать подобными методами.

«Они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре <…> У нас — страна, у них — режим», — отметил Путин на встрече с военными корреспондентами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины проводят атаки диверсантов по российской территории с одобрения США. По ее словам, Вашингтон не сможет избежать ответственности за поддержку Киева по этому треку.

«Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем <...> У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору», — отметила Захарова.