Путин оценил целесообразность введения в России военного положения

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России, передает ТАСС.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «надо работать тщательнее по некоторым вопросам», в частности улучшать и расширять работу правоохранительных органов и спецслужб.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в Российской Федерации и использовать для этого все предназначенные боевые ресурсы.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники, в итоге были повреждены три дома. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.