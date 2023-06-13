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Путин признался, что Россия пыталась стать «своей» для Запада

Путин: Россия пыталась стать «своей» для Запада, но с ней не захотели даже разговаривать

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами заявил, что РФ пыталась стать для Запада «своей» и даже была готова вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, по поводу вступления в Североатлантический альянс с Россией даже не захотели разговаривать. Путин подчеркнул, что считал Россию «буржуинской» и хотел, чтобы она вошла в «семью так называемых цивилизованных народов».

«И в НАТО я удочки забросил — давайте нас рассмотрим. Нас щелк оттуда — даже рассматривать не стали», — пояснил Путин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сказал во время выступления в Братиславе, что российский президент Владимир Путин «разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда принял решение о начале спецоперации.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что если Украина не победит, то нет смысла обсуждать ее принятие в НАТО.

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