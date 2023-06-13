Путин заявил, что украинская оборонная промышленность «ни шиша не производит»

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины скоро перестанет существовать, по его словам, он «ни шиша не производит». Об этом Путин сказал на встрече с военкорами, сообщает РИА Новости.

«ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят», — сказал глава государства.

По его словам, «так долго не протянешь».

Он отметил, что вопрос, «связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане».

Также Путин в ходе встречи с российскими военными корреспондентами заявил, что Россия не причастна к событиям 2014 года на Донбассе. Кроме того, Путин заявил, что Россия десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику. Он отметил, что России «не давали» никаких шансов выстроить нормальные отношения с «братским украинским народом».