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Путин заявил, что Россия не причастна к событиям 2014 года на Донбассе

Путин: Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота — третьего тура выборов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими военными корреспондентами заявил, что Россия не причастна к событиям 2014 года на Донбассе, а экс-президент Украины Виктор Ющенко возглавил страну в результате государственного переворота — третьего тура президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что, в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы же знаем, придумали третий тур голосования!» — подчеркнул Путин.

По словам российского президента, третий тур выборов не был предусмотрен конституцией Украины, поэтому Ющенко возглавил страну в результате хоть и мирного, но госпереворота.

Ранее экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что бывший президент Украины Ющенко помог Грузии приобрести зенитные ракетные комплексы «Бук» в 2007 году по минимальной цене.

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