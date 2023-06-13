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Путин обвинил Украину в ЧП на Каховской ГЭС

Путин: Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в ЧП на Каховской ГЭС. Об этом он сообщил на встрече с военными корреспондентами, передает «Интерфакс».

По его мнению, Украина «била по гидроэлектростанции ракетами HIMARS».

«Но дело в чем: перед тем, как разрушение произошло, они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чем все дело», — сказал он.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что число погибших жителей населенных пунктов региона, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения Каховской ГЭС, достигло 17.

13 июня в экстренных службах Херсонской области заявляли, что спасатели обнаружили тело женщины 1950 года рождения после прорыва Каховской ГЭС и масштабного затопления. Отмечалось, что она стала девятой жертвой происшествия.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.

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