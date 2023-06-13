В Совфеде призвали США оценить последствия поставок Украине боеприпасов с ураном

Действия США и Великобритании в отношении Украины являются крайне опасными, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости. По его словам, речь идет о возможных поставках Киеву американских боеприпасов с обедненным ураном и схожие шаги со стороны Лондона.

«Я думаю, что мы найдем возможность их образумить. Им [США и Великобритании] пора одуматься, иначе в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран», — отметил Цеков.

Как указал сенатор, Вашингтон и Лондон игнорируют остальное мировое сообщество, принимая подобные решения по Украине. Он также добавил, что в США и Великобритании рассматривают остальные государства как «расходный материал».

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания может превратить Украину в радиоактивное кладбище снарядами с обедненным ураном.