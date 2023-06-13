В Совфеде объяснили, почему Запад признал безуспешное начало контрнаступления ВСУ

Западные политики вынуждены признать безуспешное начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы оправдать огромные траты на Киев. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил сенатор Константин Долгов. Также, по его словам, это может свидетельствовать о попытках напугать россиян.

«Тот факт, что западные политики стали признавать контрнаступление ВСУ, говорит о попытке отработать деньги, тратящиеся на конфликт. Они должны каким-то образом эти траты объяснять, ведь это не что иное, как налоги американских и европейских граждан. Я уверен, что данная позиция согласована Зеленским с главами ряда стран НАТО», — пояснил Долгов.

Он обратил внимание, что ни западные СМИ, ни политики не делают бравурных заявлений, поскольку побед ВСУ на поля боя нет. По его мнению, это попытка «сделать хорошую мину при плохой игре» перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия страны ведет контрнаступление. До этого Киев отрицал начало движения ВСУ.