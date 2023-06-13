Путин проводит встречу с военкорами

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В ней принимают участие журналисты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», блогеры и авторы Telegram-каналов», — сказал Песков.

Он отметил, что позднее будут опубликованы материалы со встречи.

Впервые Путин общался с военкорами на полях Петербургского международного экономического форума в 2022 году. Также с журналистами, которые работают в зоне СВО, он общался в декабре прошлого года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает информацию о происходящем в зоне СВО из разных источников — «с земли». Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства «делал это всегда и продолжает этот делать». Он также отметил, что президент раскрывает для публики информацию из таких бесед, которую считает необходимой.