На Кубе решили увеличить количество специалистов со знанием русского

Власти Кубы считают необходимым увеличение количества специалистов, владеющих русским языком, на фоне развития экономического взаимодействия с Россией, передает ТАСС. Как заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро, такие люди будут требоваться Гаване для усиления отношений с Москвой.

«По мере того, как будут укрепляться торгово-экономические, предпринимательские отношения между нашими странами, мы будем нуждаться в людях, которые смогут способствовать укреплению этого процесса, в том числе в тех, которые будут владеть русским языком», — пояснил премьер Кубы.

По его словам, в будущем, скорее всего, кубинской стороне стоит увеличить число соответствующих стипендий. Он также добавил, что люди со знанием русского языка нужны, в частности, в туристической сфере.

Ранее Марреро заявил, что власти Кубы осуждают западные санкции против России. По его словам, на Западе процветает русофобия, которая ставит задачу дискредитировать все, что связано с РФ.