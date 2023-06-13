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На Кубе решили увеличить количество специалистов со знанием русского

Премьер Кубы Марреро объяснил, зачем Гаване нужны люди со знанием русского языка

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Alexandre Meneghini/Reuters

Власти Кубы считают необходимым увеличение количества специалистов, владеющих русским языком, на фоне развития экономического взаимодействия с Россией, передает ТАСС. Как заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро, такие люди будут требоваться Гаване для усиления отношений с Москвой.

«По мере того, как будут укрепляться торгово-экономические, предпринимательские отношения между нашими странами, мы будем нуждаться в людях, которые смогут способствовать укреплению этого процесса, в том числе в тех, которые будут владеть русским языком», — пояснил премьер Кубы.

По его словам, в будущем, скорее всего, кубинской стороне стоит увеличить число соответствующих стипендий. Он также добавил, что люди со знанием русского языка нужны, в частности, в туристической сфере.

Ранее Марреро заявил, что власти Кубы осуждают западные санкции против России. По его словам, на Западе процветает русофобия, которая ставит задачу дискредитировать все, что связано с РФ.

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