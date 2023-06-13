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Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары

Путин подписал закон, разрешающий передачу конфискованных товаров МЧС и Минобороны

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает передавать конфискованные товары легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды Министерства обороны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет вовлекать в хозяйственный оборот конфискат, который можно использовать по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или как гуманитарную помощь в условиях внешнеполитической и макроэкономической ситуации.

Ранее часть конфискованных товаров легкой промышленности уничтожали, а часть — передавали социальным организациям.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте вместо их ликвидации.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил принять «закон для негодяев», по которому можно будет изымать имущество у граждан, которые уехали и оскорбляют страну, ее жителей и военнослужащих. В Совфеде инициативу поддержали.

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