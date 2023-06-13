Макрон хочет приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который должен пройти в Южной Африке. Об этом пишет издание Opinion со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что президент Франции надеется посетить саммит, «стремясь сблизиться с развивающимися державами».

«По нашей информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, принимающего следующую встречу осенью, разрешить ему приехать», — говорится в статье.

Само издание называет эту идею «немного сумасшедшей», так как Макрон окажется на форуме объединения, «которое хочет конкурировать с глобальным управлением под руководством США». Opinion отмечает, что Макрон может стать первым западным лидером, который посетит саммит «очень закрытого клуба БРИКС».

Власти ЮАР ищут пути, которые позволят президенту России Владимиру Путину лично принять участие в саммите БРИКС. Одно из решений подразумевает, что Путина на саммите будет представлять МИД РФ, другое — участие российского президента по видеосвязи.

Кроме этого, ЮАР может обратиться к Китаю, который принял саммит БРИКС в прошлом году, чтобы КНР и на этот раз провела встречу у себя.

Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина.

В ЮАР признают юрисдикцию МУС, так что страна должна будет арестовать Путина, если он приедет на саммит. Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) предоставят участникам встречи не отменяет действие ордера.