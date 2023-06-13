Россиян будут штрафовать за выброшенных домашних животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новшеству, штрафы за брошенных домашних животных могут достигать 30 тыс. рублей, а с владельцев питомцев, которые укусили человека, могут взыскать до 200 тыс. рублей.

Кроме того, за жестокое обращение с животными могут назначить штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно законопроекту, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Подразумеваются ужесточение ответственности россиян за несоблюдение требований к содержанию животных.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы планируют рассмотреть поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях, связанных с наказанием за укусы собак. Также предполагалось штрафовать, в частности, за выдворение домашних животных на улицу, и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.