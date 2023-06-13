Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян будут штрафовать за выброшенных домашних животных

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных и укусы питомцев

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новшеству, штрафы за брошенных домашних животных могут достигать 30 тыс. рублей, а с владельцев питомцев, которые укусили человека, могут взыскать до 200 тыс. рублей.

Кроме того, за жестокое обращение с животными могут назначить штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно законопроекту, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Подразумеваются ужесточение ответственности россиян за несоблюдение требований к содержанию животных.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы планируют рассмотреть поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях, связанных с наказанием за укусы собак. Также предполагалось штрафовать, в частности, за выдворение домашних животных на улицу, и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях