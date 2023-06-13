Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее победы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что если Киев не победит, о членстве Украины в НАТО не может быть и речи. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.

Говоря о предоставлении Киеву плана по вступлению в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, Столтенберг отметил, что «невозможно назвать четкие даты пока мы находимся в самом разгаре войны». «Между союзниками ведутся консультации и мы не завершили их. Пока еще слишком рано говорить о результатах», — подчеркнул он.

По его словам, единственное на что может рассчитывать Киев на саммите в Литве — «это то, что союзники выразят решительную поддержку Украине». Генсек НАТО добавил, что ожидает новых заявлений от стран-членов НАТО о поставке вооружений для ВСУ.

Столтенберг пояснил, что страны НАТО должны сосредоточится на военной поддержке Киева, потому что «если Украина не одержит вверх, то ни о каком членстве вообще не может быть и речи».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что страны Североатлантического альянса передали Украине достаточно вооружений, чтобы страна перешла в наступление.

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни говорил, что вопрос членства Украины в НАТО будет решаться лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны.