Обозреватель польского издания Niezależny dziennik polityczny (NDP) Ханна Крамер считает, что власти Польши под видом учений готовят второй фронт против России. В своей статье публицист высказала мнение, что Варшава планирует напасть на Белоруссию.

Крамер пишет, что в Польше все чаще звучат высказывания о том, что «Польша и Европа живут на пороховой бочке: мы все в опасности, мы все должны защищаться и готовиться к борьбе с агрессором».

По ее мнению, цель таких высказываний в том, чтобы «отвлечь внимание от учений в нашей стране под руководством Пентагона и НАТО, которые продолжают подготовку к открытию очередного фронта против России на территории главного союзника Кремля – Белоруссии».

Обозреватель отмечает, что польское правительство стало активно проводить учения.

«К сожалению, мы ничему не научились у немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в войнах, которые не являются нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину», — заключает Ханна Крамер.

24 мая бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страна готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и его военной поддержке.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против белорусского государства.