Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NDP: Польша готовится открыть второй фронт против России

Журналист NDP Крамер считает, что Польша хочет открыть второй фронт против РФ в Белоруссии

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Обозреватель польского издания Niezależny dziennik polityczny (NDP) Ханна Крамер считает, что власти Польши под видом учений готовят второй фронт против России. В своей статье публицист высказала мнение, что Варшава планирует напасть на Белоруссию.

Крамер пишет, что в Польше все чаще звучат высказывания о том, что «Польша и Европа живут на пороховой бочке: мы все в опасности, мы все должны защищаться и готовиться к борьбе с агрессором».

По ее мнению, цель таких высказываний в том, чтобы «отвлечь внимание от учений в нашей стране под руководством Пентагона и НАТО, которые продолжают подготовку к открытию очередного фронта против России на территории главного союзника Кремля – Белоруссии».

Обозреватель отмечает, что польское правительство стало активно проводить учения.

«К сожалению, мы ничему не научились у немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в войнах, которые не являются нашими. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину», — заключает Ханна Крамер.

24 мая бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страна готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и его военной поддержке.

13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против белорусского государства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях