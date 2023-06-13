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В Совфеде уличили Запад в использовании методов «цветных революций» в Сербии

Сенатор Карасин считает, что западные спецслужбы пытаются надавить на президента Сербии Вучича

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В Сербии наблюдаются попытки использовать «ресурс улицы» против действующих властей государства, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что провоцирование напряженности идет за счет активного использования инцидентов со стрельбой в Младеноваце, в результате которой погибли свыше 8 человек.

«Речь идет об использовании методов «цветных революций» для оказания нажима на действующую власть в стране, прежде всего, на президента Сербии Александара Вучича. Видим в этом происки западных спецслужб, которые стремятся к достижению своих политических целей при помощи нечистоплотных способов, пытаются посеять хаос», — написал Карасин.

Как указал сенатор, Россия выступает в поддержку действующего правительства Сербии, которое законно получило свой мандат на руководство государством. Он также добавил, что в Москве дорожат уровнем отношений с Белградом.

Ранее президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик заявил, что действующие в Сербии представители британских спецслужб ведут активную работу по свержению Вучича.

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