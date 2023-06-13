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Турция готова открыть генконсульство в Карабахе

Эрдоган заявил, что Турция готова открыть генконсульство в городе Шуша в Карабахе

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Алексей Грязев/«Газета.Ru»

Турция готова открыть генконсульство в Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Star.

Во время своего визита в Азербайджан Эрдоган заявил, что Анкара «готова открыть генеральное консульство в Шуше, когда вы захотите». Город Шуша в Карабахе был возвращен под контроль Баку 8 ноября 2020 года.

По словам турецкого лидера, такое открытие станет «посланием всему миру, особенно Армении».

25 мая президент России Владимир Путин заявил во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в направлении урегулирования.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности.

6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что его страна находится «на пороге мира» с Арменией.

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