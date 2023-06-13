Турция готова открыть генконсульство в Карабахе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Star.
Во время своего визита в Азербайджан Эрдоган заявил, что Анкара «готова открыть генеральное консульство в Шуше, когда вы захотите». Город Шуша в Карабахе был возвращен под контроль Баку 8 ноября 2020 года.
По словам турецкого лидера, такое открытие станет «посланием всему миру, особенно Армении».
25 мая президент России Владимир Путин заявил во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что конфликт в Нагорном Карабахе движется в направлении урегулирования.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности.
6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что его страна находится «на пороге мира» с Арменией.