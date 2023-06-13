Власти Венгрии призвали продолжать диалог с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости продолжать диалог с Россией для того, чтобы добиться мирного урегулирования на Украине. Заявление опубликовано в социальных сетях политика.

«Главный вопрос сейчас заключается в том, как достичь мира, а для этого надо сохранять возможности общения. Ведь если мы не будем готовы к общению, то мы потеряем надежду на достижение мира», — сказал он.

Сийярто отметил, что нужно сохранять открытыми каналы связи с Москвой.

Также он добавил, что продолжает диалог с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что конфликт на Украине может завершиться только за столом переговоров.

8 июня Сийярто заявил, что глобальная безопасность после окончания Второй мировой войны никогда еще не была под столь серьезной угрозой, как сейчас. Также Сийярто отмечал, что Будапешт не будет менять свою позицию по конфликту на Украине из-за критики украинских политиков в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана, который 2 июня призвал к прекращению огня и проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.