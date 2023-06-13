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Лукашенко рассказал, когда Белоруссия получит ядерное оружие из России

Лукашенко: Белоруссия получит российское тактическое ядерное оружие через несколько дней

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BelTA/Maxim Guchek/Handout via Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получит российское тактическое ядерное оружие через несколько дней. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — сказал он.

По словам белорусского лидера, условия, созданные для хранения такого оружия, по строгости требований сравнимы с операционным блоком больницы, Минск выполнил все требования.

13 июня Лукашенко говорил, что он не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против белорусского государства. Он также пояснял, что размещение ядерного оружия в Белоруссии необходимо, «чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Ранее президент Белоруссии заявлял, что размещение в республике ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве. По его словам, таким образом он хотел гарантировать безопасность Белоруссии, и поэтому предъявил такое требование к России.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщал, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки соответствующих сооружений.

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