Лукашенко рассказал, когда Белоруссия получит ядерное оружие из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получит российское тактическое ядерное оружие через несколько дней. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — сказал он.

По словам белорусского лидера, условия, созданные для хранения такого оружия, по строгости требований сравнимы с операционным блоком больницы, Минск выполнил все требования.

13 июня Лукашенко говорил, что он не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против белорусского государства. Он также пояснял, что размещение ядерного оружия в Белоруссии необходимо, «чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Ранее президент Белоруссии заявлял, что размещение в республике ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве. По его словам, таким образом он хотел гарантировать безопасность Белоруссии, и поэтому предъявил такое требование к России.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщал, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки соответствующих сооружений.