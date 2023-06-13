Дания хочет приобрести подлодки для слежки за российскими кораблями

Власти Дании обсуждают возможность покупки новых подводных лодок, чтобы «укрепить свой морской потенциал» и «сдержать» активность России в Балтийском море. Об этом сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на председателя комитета парламента страны по внешней политике Микаэля Острупа Йенсена.

По его словам, обсуждение приобретения подводных лодок происходит «прямо сейчас» в рамках более широкого изучения будущих оборонных потребностей Дании. Депутаты обсуждают вопрос о том, стоит ли приобретать подводные лодки или полагаться на «тесное сотрудничество» с «друзьями».

«Все корабли ВМФ России должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам необходимо усилить нашу глубокоэшелонированную оборону, что является для нас совершенно новым вызовом», — сказал Ааструп Йенсен.

Парламентарий также сообщил, что до начала конфликта на Украине Дания тратила на оборонные нужны примерно 1,35% ВВП, но в этом году эти траты достигнут 2 % ВВП. «За очень короткое время мы достигли пола, потому что мы полностью согласны с тем, что это должен быть пол, а не потолок. Если НАТО и союзники согласуют [на Вильнюсском саммите] более высокую цель в 2,5 или 3 процента, мы уже заявили, что мы также достигнем этого как можно скорее», — сказал депутат.

Дания избавилась от своего флота подводных лодок в 2004 году.

В мае глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства.