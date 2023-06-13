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Лукашенко заявил, что «Полк Калиновского» хочет вернуться в Белоруссию

Лукашенко: «Полк Калиновского» хочет вернуться на родину, но ему мешают заградотряды

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BelTA/Maxim Guchek/Handout via Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами во время рабочей поездки в Минскую область заявил, что бойцы «Полка Калиновского» хотят вернуться на родину, но их не пропускают заградотряды. Его слова передает белорусское агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, в «Полку Калиновского» насчитывалось менее двухсот человек. Некоторые из них хотели бы вернуться в Белоруссию, но не могут этого сделать из-за заградотрядов.

«Полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня: погибло очень много. Они в шоке: «Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить». А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», — поделился Лукашенко.

Ранее группировки хакеров RaHDit и Zаря выложили в сеть данные боевиков и инструкторов «Грузинского иностранного легиона», а также наемников из Белоруссии, которые участвуют в столкновениях с силами РФ в зоне спецоперации.

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