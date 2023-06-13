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Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье

Лукашенко заявил, что жив и будет жить

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Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье. Его слова передает белорусское агентство «БелТА».

Во время рабочей поездки в Минскую область Лукашенко заявил, что все, что писали о его здоровье, является «жуткой неправдой».

«Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. ... Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться», — отметил Лукашенко.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала население готовиться к политическим переменам и быть готовыми к любому сценарию в Белоруссии.

По ее словам, ходит много слухов о здоровье Лукашенко, поэтому необходимо «поставить Беларусь на путь демократии и предотвратить вмешательство России».

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