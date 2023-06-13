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В Китае заявили, что США относятся к Тайваню как к пешке

В МИД Китая считают, что Вашингтон относится к жителям Тайваня как к пушечному мясу

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Thomas Peter/Reuters

Вашингтон относится к жителям Тайваня как к пушечному мясу, а к самому острову как к пешке в своей игре. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ван Ваньбинь в ходе брифинга, сообщает РИА Новости

Говоря об информации СМИ о подготовке эвакуационных планов для американцев на Тайване, в Пекине отметили, что США только говорят о поддержке Тайваня, «но на самом деле относятся к острову как к пешке, а к его жителям — как к пушечному мясу».

Ван Ваньбинь уверен, что Соединенные Штаты используют Тайвань для сдерживания Китая и в этом стремлении даже готовы «уничтожить Тайвань».

СМИ сообщали, что США готовят планы по эвакуации для американских граждан на Тайване. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что власти США обычно не практикуют эвакуацию частных граждан из зон конфликта.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня.

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу заявлял, что власти Китая пытаются сейчас добиться мирного воссоединения материковой части страны с Тайванем, однако не исключается применение силовых методов в случае необходимости.

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