Лукашенко рассказал, зачем понадобилось размещать ядерное оружие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, таким образом он хотел гарантировать безопасность Белоруссии, и поэтому предъявил такое требование к Москве.

Западные СМИ до этого писали, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля, — это попытка ядерного шантажа.

»Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщали, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили 43,7 млрд долларов, тогда как Россия потратила всего 9,6 млрд долларов.