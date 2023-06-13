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Полиция Майами готовится к возможным митингам после предъявления обвинений Трампу

Полиция Майами готовится к прибытию на суд до 50 тысяч сторонников Трампа

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Jonathan Ernst/Reuters

Власти Майами заявили, что «готовы» к первому процессу над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на сообщения мэра города Фрэнсиса Суареса и полиции.

«Мы готовы к разным размерам толпы», — заявил мэр Майами.

Начальник полиции Майами Мануэль Моралес сообщил, что правоохранительные органы города готовится к прибытию до 50000 сторонников Трампа. «Мы очень серьезно относимся к этому событию. Мы знаем, что есть вероятность того, что ситуация может ухудшиться» , — отметил он.

Секретная служба США в сотрудничестве со Службой маршалов также готовится к появлению Трампа.

Телеканал отмечает, что вокруг здания суда в Майами наблюдается заметное усиление как местных, так и федеральных правоохранительных органов.

Трамп, заявивший, что он невиновен, призвал своих сторонников приехать в Майами на слушания в суде, написав на прошлой неделе в социальных сетях: «До встречи в Майами во вторник!!!».

Суд в США отклонил запрос средств массовой информации о предоставлении доступа к видео и аудио первого заседания по делу экс-президента США Дональда Трампа и предъявлению ему обвинений.

Федеральная прокуратура американского штата Флорида предъявила бывшему президенту Дональду Трампу обвинения на 37 пунктов по делу о нарушении правил хранения и обращения с секретными документами

Во вторник, 13 июня, политик должен прибыть в суд штата Флориды, где рассматривается дело.

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