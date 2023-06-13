Журналистам отказали в съемке суда над Трампом

Суд в США отклонил запрос средств массовой информации о предоставлении доступа к видео и аудио первого заседания по делу экс-президента США Дональда Трампа и предъявлению ему обвинений. Об этом сообщает ABC News.

При этом мировой судья Джонатан Гудман, который будет председательствовать при первой явке Трампа в суд, пообещал, что судебный корреспондент оперативно предоставит стенограмму судебного разбирательства.

Будет ли разрешено присутствие СМИ на последующих заседаниях по делу Трампа, пока неизвестно. Гудмана сменит окружной судья США Эйлин Кэннон и вопрос о доступе остается на ее усмотрение.

Трамп намерен выступить перед избирателями в Бедминстере, штат Нью Джерси во вторник после заседания суда по новым обвинениям в хранении секретных документов, который состоится в Майами.

Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что экс-президент США и кандидат в главы Белого дома не собирается заключать сделку со следствием, поскольку не считает себя виновным.

Прокуратура обвинила экс-главу США Дональда Трампа в хранении в своей резиденции в Мар-а-Лаго информацию об уязвимостях государства, что является грубым нарушением американского законодательства. Трампу вынесено обвинение по 37 пунктам, по которым ему в общей сложности, грозит 400 лет тюремного заключения.