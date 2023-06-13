В США уличили пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер в нарушении закона

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила Закон Хэтча, запрещающий федеральным служащим высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на сообщение Аппарата специального юрисконсульта (OSC).

Жан-Пьер ставят в вину то, как она говорила о республиканцах во время официальных брифингов для прессы в Белом доме. Пресс-секретарь использовала выражение «республиканцы MAGA», которое употребляют противники Республиканской партии.

«Жан-Пьер сделала заявления, действуя в своем официальном качестве, она нарушила закон Хэтча, запрещающий использовать свои официальные полномочия или влияние с целью вмешательства или воздействия на результаты выборов», — говорится в заявлении OSC.

Однако к Карин Жан-Пьер не будут применять никаких наказаний, так как возможно она не знала, что такая формулировка является нарушением. В Аппарате специального юрисконсульта предупредили Жан-Пьер, что, если она снова будет заниматься запрещенной политической деятельностью, «OSC будет считать это сознательным и умышленным нарушением закона, что может привести к дисциплинарным мерам».

В преддверии промежуточных выборов прошлым летом президент США Джо Байден начал использовать термин «республиканцы MAGA» для обозначения республиканцев, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом. Однако президенты не подпадают под действие Закона Хэтча.

В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку в ходе брифинга, назвав Россию Российской Народной Республикой.

В феврале Жан-Пьер назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов.