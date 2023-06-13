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В США видят шанс для переговоров после контрнаступления Украины

Госсекретарь США Блинкен заявил, что успешное наступление ВСУ может приблизить переговоры

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что успешное наступление Украины может заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом для урегулирования конфликта. Такое мнение он высказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает французский телеканал France24.

Как заявил Блинкен на пресс-конференции, США уверены в том, что Украина будет добиваться успехов в ходе контрнаступления.

«Успех в контрнаступлении сделает две вещи — укрепит его позиции за любым столом переговоров, который возникнет, и может привести к тому, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны», — сказал американский госсекретарь.

По его мнению, успех украинской армии «может приблизить мир, а не отдалить его».

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия страны ведет контрнаступление. До этого украинские власти отрицали начало наступления.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ не достигли целей наступления ни на одном участке.

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