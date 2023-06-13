Посол Антонов рассказал об интересах России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что интересам Москвы отвечает конструктивное взаимодействие со всеми странами мира, включая США. Об этом он сообщил во время выступления на состоявшемся в российском дипломатическом ведомстве приеме по случаю Дня России, передает ТАСС.

«Интересам России отвечает конструктивное взаимодействие со всеми государствами мира», — сказал Антонов и отметил, что это тем более важно в случае с США, «учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность».

По его словам, без России с ее потенциалом, ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьезные международные проблемы. Он отметил, что каждый день растут такие угрозы терроризма, распространения оружия массового поражения, киберпреступности и другие.

Все это хорошо понимают «единомышленники» РФ во всем мире, о чем свидетельствует их сбалансированная реакция на российские действия и отказ присоединиться к антироссийским санкциям, заявил дипломат.

В данное время испытанию подвергается не только Россия, но и вся глобальная система, которая упирается на Устав ООН и принцип суверенного равенства, считает посол.

Он также добавил, что Россия будет взаимодействовать с партнерами из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы, «чтобы формировать объединительную повестку дня» и «искать пути преодоления многочисленных вызовов современности».

Ранее Антонов заявил, что политика Вашингтона наносит вред жизненным интересам формирующимся экономикам.