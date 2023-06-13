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МИД Украины рассказал о формировании миссии ООН для отправки на левый берег Днепра

Кулеба: миссия ООН отправится на левобережье Днепра при гарантиях безопасности от РФ

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН готова направить свою миссию для помощи пострадавшим от затопления в результате прорыва Каховской ГЭС на левый берег Днепра, контролируемый российскими войсками, но Россия и Украина должна предоставить гарантии безопасности. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона, передает издание «Украинская правда».

«Такая миссия сформирована, они направили запрос на получение гарантий безопасности Украине и России»,— сказал глава украинского МИД.

По его словам, Украина уже представила такие гарантии, но от российской стороны, как он утверждает, пока нет ответа.

Министр также рассказал, что ООН и Международный комитет Красного Креста начали отправлять помощь пострадавшим от затопления жителям правого берега Днепра, подконтрольного Украине. В частности, 12 стран доставили на Украину грузы для ликвидации последствия разрушения ГЭС.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что представители Международного уголовного суда (МУС) посетили подконтрольные Киеву районы Херсонской области, пострадавшие от затопления.

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