Вучич заявил, что конфликт на Украине приближается к пику эскалации

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Об этом он сообщил в эфире телеканала Happy.

«Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что командование сербской армии и власти страны внимательно следят за ходом конфликта на Украине и модернизируют армию, исходя из условий современных боевых действий.

По словам Вучича, военно-разведывательное агентство Сербии (ВОА) и генштаб ежедневно оповещают его о событиях на Украине и о том, какими методами и средствами ведется конфликт. Он также указал на необходимость следить за самым необходимым в конфликте.

В числе представленных вооружений на смотре сербский лидер отметил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня и беспилотники как имеющие «величайшее значение».