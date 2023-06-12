Зеленский озвучил результаты проверки бомбоубежищ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неутешительных результатах проверки бомбоубежищ на Украине. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что выслушал доклад от ставки по готовности/неготовности укрытий в Киеве и крупных городах страны, и сделал «неутешительные» выводы. По его словам, к 16 июня будут готовы проекты решений в отношении ответственных за это лиц и об обеспечении надлежащего уровня защиты сограждан.

По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, около трети из 63 тыс. проверенных укрытий в стране не могут быть использованы по назначению.

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, в стране проверили 4655 бомбоубежищ и только 15% из них признали пригодными.

Ревизия защитных сооружений началась в стране после того, как стало известно о гибели троих человек, которые не успели попасть в бомбоубежище в Киеве. Ряд чиновников призвали мэра Виталия Кличко уйти в отставку.