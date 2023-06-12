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США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

Белый дом сообщил о получении доступа к задержанному в Москве американцу Трэвису Лику

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Travis Leake/VK

США получили консульский доступ к американскому гражданину, музыканту группы «Лови ночь» Трэвису Лику, задержанному в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Он подтвердил, что консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и получили консульский доступ к нему.

Кирби отметил, что не знает подробностей о взятии американца под стражу, и посоветовал обратиться за дополнительной информацией, в том числе о законности задержания Лика, в Госдепартамент.

Хамовнический суд Москвы 10 июня заключил Лика под стражу до 6 августа. Американца заподозрили в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. До него по этому же делу была арестована знакомая музыканта — россиянка Валерия Гробанюк, сообщили в суде. Фигурантам может грозить до 12 лет колонии.

В пресс-службе суда рассказали, что Лик служил в Вооруженных силах США. Он также продюсировал в России группы «Тараканы», Louna и «Слот».

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