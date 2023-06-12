Путин призвал формировать командование ВС РФ из проверенных боем военных

Президент России Владимир Путин заявил, что проверенные боем воины должны в будущем составить командование ВС РФ. Об этом он сообщил во время посещения военного госпиталя им. Вишневского.

«Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооруженных сил», — сказал он, обращаясь к находящимся в госпитале военным.

По его словам, в командование должны входить люди, которые «почувствовали на себе, что это такое — боевые действия». Глава государства предложил военным получить соответствующее образование.

Ранее Путин заявил, что военное руководство России реально оценивает ситуацию на Украине и выстраивает план действия с учетом реальной информации о контрнаступлении украинских войск.

Он подчеркнул, что поступающие сообщения говорят о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) действительно началось, о чем свидетельствует и использование Украиной стратегических резервов.

Однако ни на одном из участков линии соприкосновения ВСУ не достигли поставленных перед ними задач.