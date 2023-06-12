Эрдоган пригрозил изменением поведения Турции в Эгейском море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может перейти к активным действиям в Эгейском море, в котором происходят конфликты с Грецией. Об этом он сказал в ходе своего визита на Северный Кипр, передает ТАСС.

«Наша дорожная карта известна. Это мирное решение. В этих морях не существует иного пути, кроме мирного. Но если есть те, кто хочет помешать миру, то нам придется реализовать иные проекты», — сказал Эрдоган.

Турецкий политик добавил, что страна не хочет, чтобы ей учиняли препятствия, а Эгейское море должно «передать послание мира».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Анкара должна продемонстрировать последовательность политики разрядки с Афинами и урегулировать на дружественной основе единственный двусторонний спор о демаркации морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

До этого Эрдоган пригрозил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису маршем бешеных турок. Эрдоган отрицает планы по нанесению удара по Афинам с помощью разработанной ракеты Typhoon, если Греция будет «действовать по-умному». Он обвинил Грецию в том, что страна вооружает свои острова в Эгейском море.