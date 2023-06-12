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США хотят включить в СБ ООН шесть членов без права вето

WP: США хотят включить в СБ ООН шесть постоянных членов без права вето

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Reuters

США хотят включить в Совбез ООН шесть постоянных членов без права вето, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, таким образом американский президент Джо Байден намерен расширить влияние развивающихся стран в ООН и «восстановить доверие» к СБ ООН на фоне боевых действий на Украине.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран организации, чтобы узнать их мнение о возможном расширении Совбеза.

Ранее Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России по конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

8 июня стало известно, что Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к антироссийскому иску Украины, в котором РФ обвиняют в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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