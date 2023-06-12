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Путин сообщил, что регулярно проходит медосмотр

Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно проходит профилактические медосмотры

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече после церемонии награждения государственных премий в Кремле заявил, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинский осмотр. Об этом сообщает ТАСС.

После церемонии глава государства и граждане, получившие госнагрдаы, вместе подняли бокалы с шампанским.

«Здоровья и сил... чтобы к врачам не обращаться», — пожелали гости российскому лидеру.

Президент же в ответ пошутил, — чтобы не лечиться, нужно постоянно к врачам обращаться.

«Регулярно прохожу медосмотры. Надо [это] делать, наверное, всем», — сказал Путин.

Один из участников мероприятия добавил, что регулярные занятия спортом позволяют на молекулярном уровне очистить организм от ненужных клеток. Глава государства, ответил, что будет «очищаться от ненужных клеток в широком смысле этого слова».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что здоровье Владимира Путина является вопросом государственной безопасности.

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