На Украине призвали Бразилию к стратегическому сотрудничеству

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью CNN Brazil, что Киев заинтересован в укреплении отношений с Бразилией.

Ермак подчеркнул, что Украина хочет добиться стратегического партнерства с Бразилией и она готова сделать все зависящее от нее для достижения этой цели.

Представитель украинского лидера отметил, что Киев видит большой кадровый потенциал Бразилии в сфере экологической безопасности. Ермак также заявил, что Украине со своей стороны есть что предложить Бразилии и бразильскому бизнесу на своей территории еще до завершения украинского конфликта.

Глава офиса президента Украины добавил, что Бразилия, как и другие представители Глобального Юга, могла бы стать «одним из лидеров реализации» киевской «формулы мира».

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заинтересован в двусторонней встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, чтобы тот поддержал его «формулу мира».