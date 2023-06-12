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Боррель раскритиковал тех, кто выступает за мир на Украине

Глава евродипломатии Боррель подверг критике выступающих за мир на Украине

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Christian Lutz/AP

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскритиковал тех, кто выступает за мир на Украине и прекращение поставок вооружений Киеву. В интервью радиостанции Onda Cero, он отметил, что мир на Украине возможет только на определенных условиях.

«А что будет дальше? Если вы перестанете помогать Украине в военном плане, это не значит, что Россия уйдет. Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим», — отметил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что «целью может быть только уход России с оккупированных территорий», добавив, что «прекращение огня маловероятно».

Боррель заявил, что Европа продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на голоса против этого. «На данный момент эти объединенные усилия продолжаются», – сказал он, добавив, что опросы Евростата показывают, что большинство европейского населения выступает за продолжение поддержки Украины.

Глава внешнеполитической службы ЕС признал, что конфликт на Украине «привлекает гораздо больше внимания в приграничных странах», чем в Испании или Португалии, где общественный интерес к ней ослабевает.

Жозеп Боррель также заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов США в 2024 году.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и ЮАР.

При этом посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил о готовности Москвы рассмотреть нейтральные и конструктивные предложения других стран по поводу возможного проведения переговоров с Украиной.

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