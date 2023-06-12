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Токаев пожелал россиянам благополучия и прогресса в День России

Президент Казахстана Токаев поздравил Путина и всех россиян с Днем России

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Hayk Baghdasaryan/Reuters

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев направил своему российскому коллеге телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

В поздравительной телеграмме Токаев поздравил Путина и всех россиян с национальным праздником.

«В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем России и напомнил гражданам о необходимости помнить подвиги предков и беречь традиции.

Президент отметил, что День России утверждает единство многонационального народа страны и его преданность родине.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России.

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